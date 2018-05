POL-SU: schwerer Verkehrsunfall, bei dem 2 PKW in Brand gerieten

Siegburg (ots) - Gegen 15.35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Verkehrsunfall auf der B 56 N (Kraftfahrstraße) zwischen Siegburg-Stallberg und der Brücke über die BAB 3. Bei Eintreffen der Beamten standen beide beteiligten Fahrzeuge, ein PKW und ein Transporter im Vollbrand, sodass die Feuerwehr hinzu alarmiert wurde. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 45-jähriger Fahrer aus Bonn mit seinem PKW die B 56 N aus Fahrtrichtung Sankt Augustin kommend in Richtung Siegburg. In der Gegenrichtung fuhr eine 25-jährige Fahrerin aus Siegburg mit ihrem Transporter. Im Bereich der Unfallstelle geriet der PKW Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Transporter. Noch bevor die beiden Fahrzeuge in Brand gerieten, konnten die Benutzer mit Hilfe von hinzueilenden anderen Verkehrsteilnehmern die Fahrzeuge verlassen. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt, ihr mit im Fahrzeug befindlicher Säugling verblieb äußerlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Kinderkrankenhaus verbracht. Durch die Hitzeentwicklung der brennenden Fahrzeuge wurde die Fahrbahndecke zum Teil erheblich beschädigt, so dass durch entsprechende Beschilderung die sonst höchst zulässige Geschwindigkeit auf streckenweise 30 km/h herab gesetzt werden musste, um ein gefahrloses Passieren zu ermöglichen. Für die Unfallaufnahme und die notwendigen Lösch-, Aufräum- und Beschilderungsmaßnahmen war die B 56 N in Fahrtrichtung Much bis 19.20 h gesperrt.(JK)

