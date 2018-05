POL-SU: Mutmaßliche Drogendealer fallen bei Verkehrskontrolle auf

Troisdorf (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle auf der Sieglarer Straße in Troisdorf-Oberlar am 02.05.2018 gegen 23:00 Uhr hielten die Beamten einen mit zwei Männern besetzten Pkw an. Bei der Kontrolle zog der Geruch von Cannabis in die Nase der Polizisten, worauf die Personen und der Pkw durchsucht wurden. Gefunden wurden Amphetamine und Cannabis in einer Menge von geschätzten 100 Gramm. Zudem hatten der 18-jährige Fahrer und der 27-jährige Beifahrer aus Neunkirchen-Seelscheid einen vierstelligen Bargeldbetrag in dealertypischer Stückelung dabei. Weitere Drogentütchen hatte der 18-Jährige in seiner Kleidung versteckt. Die Männer wurden wegen Verdacht auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Beide sind in der Vergangenheit bereits wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnanschriften fanden die Ermittler illegale Waffen. 13 als Taschenlampen getarnte Elektroschocker und eine "Powerbank", bei der es sich ebenfalls um einen getarnten Elektroschocker handelt, wurden beschlagnahmt. Somit wird nun auch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Noch am Nachmittag werden die Festgenommenen dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. (Ri)

