POL-SU: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sankt Augustin (ots) - Am 03.05.2018 gegen 16:45 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind nach Sankt Augustin in die Mülldorfer Straße gerufen. Ein 6-jähriger Junge war von einem Pkw angefahren worden und musste notärztlich versorgt werden. Die Mutter des Kindes war vor Ort. Die Polizei konnte zum Sachverhalt ermitteln, dass eine 37-jährige Sankt Augustinerin mit ihrem Pkw auf der Mülldorfer Straße, aus Richtung der Schulstraße kommend, in Richtung der Kreuzung "Am Engelsgraben" gefahren war. Sie hatte dann auf der linken Gehwegseite eine Personengruppe mit Kindern gesehen und ihre Fahrt verlangsamt. Nach weiteren Angaben der Fahrerin war dann plötzlich von rechts der 6-Jährige zwischen parkenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gelaufen. Das Kind prallte seitlich gegen den Pkw und wurde zurück gegen ein geparktes Auto geschleudert. Der Junge aus Rotterdam, der mit seiner Familie Verwandte besucht hatte, wurde mit Kopfverletzungen per Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht, wo er stationär behandelt wird. (Ri)

