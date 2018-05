POL-SU: Einbruch in Kita

Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zum 02.05.2018 brachen unbekannte Täter in eine Kindertagestätte an der Graf-Zeppelin-Straße in Sankt Augustin Hangelar ein. An zwei Fenstern versuchten sie mit massiver Gewalt die Fensterflügel aufzuhebeln und gelangten schließlich in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie Räume und Taschen der Kinder und brachen auch einen Büroraum auf und durchwühlten ihn. Zu ihrer Beute gehörten eine Digitalkamera, mehrere Paar Schuhe und Bastelmaterial. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 3000,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen. (Ri)

