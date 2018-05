POL-SU: Drei Täter stehlen Portemonnaie eines Gehbehinderten

Troisdorf (ots) - Am Mittwochmorgen (02.05.2018) meldete sich ein 41-jähriger Bonner auf der Wache GABI in Bonn und machte Angaben zum Raub seiner Geldbörse am Vorabend am Bahnhof in Troisdorf. Gegen 19.00 Uhr wollte der Bonner mit der Bahn fahren und stand auf dem Bahnsteig, als sich drei unbekannte Männer näherten. Einer der Tatverdächtigen nahm dem, zum Tatzeitpunkt nach eigenen Angaben alkoholisierten, Bonner die Gehhilfe weg und hielt ihn am Arm fest. Ein zweiter Täter drohte dem 41-Jährigen mit der Gehhilfe und forderte das Portemonnaie. Der Geschädigte übergab seine Geldbörse. Der Täter entnahm das Bargeld und warf dem 41-Jährigen die leere Geldbörse vor die Füße. Anschließend entfernten sich die Männer in Richtung Innenstadt. Die Gehhilfe des Opfers nahmen sie mit. Verletzt wurde er durch die Tat nicht. Die drei 25-30 Jahre alten und rund 180 cm großen Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Nach Angaben des Geschädigten hatten die Männer ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet waren die Unbekannten mit blauen Jeanshosen, weißen Hemden und schwarzen Lederjacken. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell