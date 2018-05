POL-SU: Pkw überschlägt sich in Hennef

Hennef (ots) - Am 01.05.2018 gegen 02:30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in Hennef, Wingenshof, gerufen. Nach der Schilderung von Zeugen war ein Suzuki-Pkw die Straße Wingenshof bergab in Richtung der Hennefer Innenstadt gefahren. Vermutlich aufgrund der offensichtlich überhöhten Geschwindigkeit verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle, geriet ins Schleudern, streifte zwei parkende Fahrzeuge und einen Baum, bis er gegen einen Baumstumpf prallte und sich überschlug. Vor dem Haus Wingenshof 50 blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Der 18-jährige Sankt Augustiner konnte sich augenscheinlich unverletzt aus dem total beschädigten Wagen befreien. Gegenüber der Polizei gab er an, einer Katze ausgewichen zu sein. Die Zeugen konnten das nicht bestätigen. Der Sankt Augustiner wurde vorsorglich im Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 10000,- Euro geschätzt.(Ri)

