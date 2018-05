POL-SU: Zwei Motorradunfälle in Eitorf: Jugendliche Fahrer verletzt

Eitorf (ots) - Bei zwei Alleinunfällen in Eitorf haben sich am Wochenende zwei jugendliche Motorradfahrer verletzt. Am Samstag, 28.04.2018, gegen 17:45 Uhr war ein 16-Jähriger aus Bornheim mit seinem Leichtkraftrad auf der Landstraße 86 von Ruppichteroth in Richtung Eitorf unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er von der Straße ab und fuhr geradeaus auf eine angrenzende Wiese. Dort stürzte er nach etwa zehn Metern und blieb schwerverletzt liegen. Der 16-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000,- Euro.

Bereits am Freitag, 27.04.2018, war gegen 14:40 Uhr ein Jugendlicher mit seinem Leichtkraftraftrad gestürzt. Der 16-Jährige aus Rupperichteroth fuhr auf der Windecker Straße aus Richtung Alzenbach kommend, als ihm eine Biene oder Wespe in den Helm flog und ins Gesicht stach. Vor Schreck bremste der Fahrer stark ab und stürzte. Dabei verletzte sich der 16-Jährige leicht. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750,- Euro. (fh)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell