POL-SU: Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl - Verdächtiger festgenommen

Troisdorf (ots) - Am 27.04.2018 gegen 15:30 Uhr beobachteten Zeugen zwei verdächtige Männer im Hinterhof eines Hauses (Troisdorf, Am Bürgerhaus). Offenbar versuchten die Unbekannten das Schloss eines Pedelec aufzubrechen, welches im Hof abgestellt war. Die Zeugen sprachen die Männer an, die daraufhin den Hof verließen. Eine Beobachterin konnte einem der mutmaßlichen Täter bis zu einer nahe gelegenen Tiefgarage am Theodor-Heuss-Ring folgen und zog die Polizei hinzu. Die Beamten konnten den Mann stellen und überprüfen. Es stellte sich heraus, dass der 38-Jährige mit einem Wohnsitz in Hennef polizeilich bereits mehrfach wegen Fahrraddiebstählen in Erscheinung getreten ist. Er wurde wegen versuchten schweren Diebstahls vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Von seinem Mittäter fehlt jede Spur. (Ri)

