POL-SU: PKW fährt in Schaufensterscheibe eines Jugendtreffs

Siegburg (ots) - Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit hat ein 19-jähriger Siegburger am Mittwoch (28.02.2018) gegen 11.30 Uhr auf der Ringstraße in Siegburger die Kontrolle über seinen silberfarbenen Mercedes verloren und ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchbrach ein Geländer auf dem Gehweg und landete mit der Fahrzeugfront in der Schaufensterscheibe eines Jugendtreffs. Der 19-Jährige, der mit seinem Wagen aus Richtung der Alleestraße gekommen war, und sein gleichaltriger Beifahrer aus Siegburg wurden bei der Kollision leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Anwesende im Jugendtreff kamen mit einem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Mercedes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Fassade des Wohn- und Geschäftshauses entstand ebenfalls Sachschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf circa 20000,- Euro. (Bi)

