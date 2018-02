POL-SU: Leerstehende Hofanlage niedergebrannt

Hennef (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (28.02.2018) gegen 02.45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei alarmiert, da in Hennef-Oberauel in der Straße "Im Dorf" ein Haus brennen soll. Gleichlautende Anrufe gingen parallel bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Alle verfügbaren Streifenwagen wurden umgehend zur Brandstelle geschickt. Schnell war klar, dass keine Menschen in Gefahr waren, da das Wohnhaus der ehemaligen Hofanlage leer stand. Das Feuer hatte bereits auf die dazugehörige Scheune übergegriffen. Die in der Scheune untergebrachten Kälber wurden umgehend ins Freie geführt, so dass auch kein Tier zu Schaden kam. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurden Großteile der Hofanlage durch das Technische Hilfswerk abgetragen, da akute Einsturzgefahr bestand. Nachdem die Brandstelle begehbar war, nahmen die Brandexperten der Polizei ihre Ermittlungen auf. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegungen. Weitere Ermittlungen zur Brandursache unter Beteiligung eines Brandsachverständigen sind noch erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 150000,- Euro. (Bi)

