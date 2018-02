POL-SU: Versuchter Raub auf Metzgerei in Troisdorf-Bergheim.

Polizei Rhein-Sieg-Kreis (ots) - Am 26.02.2018, gegen 11:15 Uhr, haben zwei maskierte männliche Täter eine Metzgerei in Troisdorf-Bergheim betreten und Geld aus der Ladenkasse gefordert.

Die Eigentümerin der Metzgerei schilderte der Polizei gegenüber, sie habe im Verkaufsraum gestanden, als die zwei Unbekannten mit Tüchern über Mund und Nase in den Laden kamen und mit einem Küchenbrenner bewaffnet die Bargeldeinnahmen forderten. Ihr Hilferuf rief ihren Ehemann aus dem hinteren Geschäftsraum auf den Plan, der mit seinem Erscheinen für die Flucht der Räuber sorgte. Er konnte die zwei Täter noch bis zur Kirche in Troisdorf-Bergheim verfolgen, verlor die beiden dann aber in Höhe der Sankt-Adelheid-Straße, als sie in Richtung Mühlengraben weiterliefen.

Im Rahmen der Fahndung fand die Polizei in der Nähe der Kirche einen Rucksack, der dort im Gebüsch versteckt worden war. Da sich das Versteck auf dem Fluchtweg in unmittelbarer Nähe zum Tatort befand, ist anzunehmen, dass der Rucksack einem der Täter gehörte.

Daher fragt die Polizei: Wer hat jemanden beim Verstecken des Rucksackes beobachtet? Wer ist Zeuge der Flucht der beiden Täter geworden? Hinweise bitte an die Polizei Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (CS)

