POL-SU: Dieseldiebstahl in Troisdorf

Polizei Rhein-Sieg-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag (23.02.2018, ca. 17 Uhr) auf Samstag (24.02.2018, ca. 9 Uhr) haben unbekannte Täter über 2000 Liter Diesel vom Gelände einer Firma in Troisdorf-Spich gestohlen.

Auf noch ungeklärte Weise gelangten die Täter auf das komplett umzäunte Firmengelände "Am Senkelsgraben". Hier manipulierten sie die mit Diesel gefüllten Tanks der Firma und zapften ca. 2400 Liter Kraftstoff ab. Aufgrund der großen Menge an gestohlenem Diesel ist anzunehmen, dass die Täter mit großen Behältern und einem für den Transport geeigneten Fahrzeug ausgestattet waren. Daher bittet die Polizei um Ihre Mithilfe: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Industriegebiet Spich, im Bereich der Belgischen Allee, Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (CS)

