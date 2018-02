POL-SU: 79-jähriger Autofahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Hennef (ots) - Die Beamten der Polizeiwache Hennef mussten am Montagmittag (26.02.2018) mehrere Verkehrsunfälle im Bereich der Frankfurter Straße aufnehmen, die mutmaßlich von einem 79-jährigen Mercedes-Fahrer aus Sankt Augustin verursacht wurden. Zunächst rückten die Polizisten zur Kreuzung Frankfurter Straße/Stoßdorfer Straße aus. Dort war der 79-Jährige nach bisherigen Ermittlungen mit seinem silberfarbenen Wagen mit zwei entgegenkommenden PKW kollidiert und von der Unfallstelle weg gefahren. Nach Angaben von Zeugen fuhr der Sankt Augustiner auf der Frankfurter Straße in Richtung Hennef. An der Kreuzung Frankfurter Straße/Stoßdorfer Straße missachtete er die Rotlicht zeigende Ampel und fuhr geradeaus in Richtung Hennef weiter. Dabei stieß er mit den entgegenkommenden Fahrzeugen einer 37-jährigen Troisdorferin und eines 65-jährigen Hennefers zusammen. Die beiden VW-Fahrer wollten bei Grünlicht zeigender Ampel von der Frankfurter Straße nach links in die Stoßdorfer Straße abbiegen. Trotz der Kollision, bei der augenscheinlich niemand verletzt wurde, setzte der Senior seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Während die Beamten sich noch auf der Anfahrt zur Unfallstelle befanden, wurde ein weiterer Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Höhe der Cecilienstraße gemeldet. Ein silberfarbener Mercedes sollte dort nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen eine Holzbegrenzung gefahren sein. An der Unfallstelle trafen die Beamten auf den 79-jährigen Sankt Augustiner, der auf die Beamten einen verwirrten Eindruck machte. Angaben zu den beiden Verkehrsunfällen konnte der Mann nicht machen. Mit einem angeforderten Rettungswagen wurde der Senior zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 13000,- Euro geschätzt. Während der Bergung des verunfallten Mercedes musste die Frankfurter Straße an der Unfallstelle zeitweise gesperrt werden. Es kam an der Unfallstelle zu leichten Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Bi)

