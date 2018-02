POL-SU: Fensterbohrer schlagen in Hennef zu

Hennef (ots) - Als die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Dickstraße in Hennef am Sonntagnachmittag (25.02.2018) gegen 15.00 Uhr aus dem Urlaub heimkehrten, erwartete sie eine böse Überraschung. Diebe waren während ihrer Abwesenheit seit dem letzten Donnerstag (22.02.2018) in ihr Haus eingebrochen. Zunächst hatten die Täter ein Loch unterhalb des Griffes der Terrassentür gebohrt, um durch das entstandene Loch den Türgriff umlegen zu können. Da der Terrassentürgriff abschließbar ist, gelang das Öffnen nicht. Anschließend hebelten die Einbrecher an der Terrassentür an verschiedenen Stellen, bekamen sie jedoch nicht auf. Als nächstes entfernten die Einbrecher ein gesichertes Lichtschachtgitter, indem sie die Sicherungskette durchtrennten. Anschließend bohrten sie ein Loch in das Kellerfenster und konnten dort den nicht abschließbaren Fenstergriff umlegen. Durch das geöffnete Kellerfenster betraten die Einbrecher das Haus und durchsuchten alle Räume nach Beute. Sie fanden Bargeld, zwei Smartphones, Uhren und Schmuck. Auch ein 12-teiliges Silberbesteck nahmen sie mit. Der Wert der erbeuteten Gegenstände liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf circa 2500,- Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

