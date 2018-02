POL-SU: Raubversuch auf 21-jährigen Troisdorfer

Troisdorf (ots) - Am Sonntagabend (25.02.2018) gegen 20.30 Uhr meldete sich der 21-Jährige bei der Leitstelle der Polizei und gab an, dass ihn zwei Jugendliche überfallen hätten. Mehrere Streifenwagen machten sich auf den Weg nach Troisdorf-Bergheim in die Oberstraße. Dort wurde der verletzte Geschädigte, der später in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, von den Beamten angetroffen. Er gab an, dass er zu Fuß auf der Eschmarer Straße in Richtung der Oberstraße gegangen sei. Dabei hielt er seine Geldbörse und sein Smartphone in der Hand. Plötzlich wurde er von hinten heftig in den Rücken gestoßen und fiel zu Boden. Dabei zog sich der Troisdorfer Verletzungen am Oberkörper zu. Einer der 16 bis 17 Jahre alten Täter griff nach seinen Wertsachen. Der 21-Jährige konnte seine Gegenstände festhalten und sich wieder aufraffen. Er flüchtete zu Fuß vor den Räubern über die Oberstraße, die ihm noch ein Stück weit hinterherliefen. In Höhe der Straße "In der Kraus" bogen die Tatverdächtigen ab und verschwanden in unbekannte Richtung. Beide Täter waren schlank, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und lockige Haare. Die Fahndung nach den jungen Männern verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise zur Identität der unbekannten Täter nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

