POL-SU: Kinder finden verdächtiges Behältnis

Siegburg (ots) - Am gestrigen Tag haben zwei Kinder im Bereich der Aggeraue in Siegburg einen verschlossenen Klarsichtbehälter mit einem undefinierbaren Inhalt aufgefunden. Der Behälter ist mit einer "UN-Nummer" gekennzeichnet. Dies weist auf einen möglicherweise gefährlichen Stoff hin. Die Mutter der Kinder informierte daraufhin die Polizei. Die minderjährigen Finder sind unverletzt, sie hatten die Box nicht geöffnet. Der Behälter wurde in Abstimmung mit der Polizei durch die Feuerwehr luftdicht verpackt und abtransportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Inhalt und der Herkunft der Transportboxen aufgenommen. Durch Kräfte der Bereitschaftspolizei und Feuerwehr wurde der Fundbereich abgesucht. Es wurden keine weiteren Behälter aufgefunden. Nach den derzeitigen Ermittlungen bestand für die Bevölkerung und die Umwelt keine Gefahr. Sollten weitere Behälter aufgefunden werden, bitten wir, die Behälter nicht anzufassen oder zu öffnen und die Polizei über die 110 umgehend zu informieren. (HPS)

