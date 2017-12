POL-SU: 16-jährige Beifahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sankt Augustin (ots) - Beim Ausfahren vom Netto-Parkplatz auf die Pleistalstraße in Birlinghoven missachtete am Samstag, den 23.12.2017 um 20:37 Uhr, eine 18-jährige Audifahrerin aus Sankt Augustin, die Vorfahrt eines 27-jährigen Touranfahrers aus Königswinter. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Audi auf. Beide Fahrer wurden durch die Kollision leicht, eine in Eitorf wohnhafte 16-jährige Beifahrerin im Audi schwerer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Pleistalstraße in Höhe der Unfallstelle gesperrt werden. (Zi)

