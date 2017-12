POL-SU: Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen

Siegburg (ots) - Am 20.12.2017 gegen 14:40 Uhr belästigte ein Mann mit einer Musikbox an einem Glühweinstand am unteren Markt in Siegburg zahlreiche Passanten. Ein 53-jähriger Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Dienstkleidung wurde aufmerksam und schritt ein. Dabei wurde er unvermittelt von dem 26-jährigen Duisburger angegriffen, gegen das Knie getreten und verletzt. Es kam zum Gerangel, bei dem der Duisburger schließlich überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Neben einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erhielt der 26-Jährige, der bereits wegen Diebstahls- und Drogendelikten polizeibekannt ist, einen Platzverweis. Diesen befolgte er auch und begab sich in Begleitung der Polizisten zum Bahnhof, wo er einen Zug in Richtung Duisburg bestieg. Der Ordnungshüter der Stadt begab sich selbst in ärztliche Behandlung.(Ri)

