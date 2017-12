POL-SU: Einbruch in Tankstellenshop

Niederkassel (ots) - Am 20.12.2017, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr, brachen Unbekannte in den Tankstellenshop auf dem Gelände des HIT-Marktes an der Marktstraße in Niederkassel ein. Die Täter bogen ein Eisengitter vor der Eingangstür zur Seite und hebelten die Tür auf. Im Inneren hatten sie es unter anderem auf Tabakwaren abgesehen. Der Beutewert wird aktuell auf rund 1000,- Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 zu informieren.(Ri)

