POL-SU: Entgegenkommenden beim Linksabbiegen übersehen

Troisdorf (ots) - Am 21.12.2017 gegen 16:00 Uhr war ein 35-jähriger Fahrer aus Sankt Gallen mit einem Mietwagen auf der Luxemburger Straße in Troisdorf-Spich in Richtung des Kreisverkehrs (Autobahnauffahrt) unterwegs. Als er auf der vorgesehenen Linksabbiegerspur in die Echternacher Straße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw, den eine 19-Jährige aus Much fuhr. Trotz einer Vollbremsung der Mucherin kam es auf der nassen Fahrbahn zum Zusammenstoß der Autos. Die 19-Jährige verletzte sich und wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Später wurde sie im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 7000,- Euro geschätzt.(Ri)

