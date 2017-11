POL-SU: Versuchter Raub auf Autofahrerin

Troisdorf (ots) - Am 16.11.2017 gegen 19:45 Uhr stieg eine 30-jährige Troisdorferin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sieglarer Straße in Troisdorf-Sieglar in ihren Pkw. Während sie sich angurtete, stieg ein unbekannter Mann über die hintere Tür ein und setzte sich auf den Rücksitz. Er bedrohte die Frau mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Die 30-Jährige gab dem Täter eines ihrer Mobiltelefone und flüchtete aus dem Auto über den Parkplatz. Der Täter und ein mutmaßlicher Mittäter, der offenbar neben dem Auto gestanden hatte, liefen daraufhin ebenfalls in Richtung des Haupteinganges des Marktes davon, ohne das Opfer zu verfolgen. Die Troisdorferin kehrte wenig später zu ihrem Auto zurück. Beide Täter waren verschwunden und sie fuhr nach Hause. Das Smartphone hatten die Unbekannten auf dem Rücksitz zurückgelassen. Nachdem sich das Opfer einer Freundin anvertraut hatte, erstattete sie bei der Polizeiwache eine Anzeige. Der Haupttäter wird als 30 bis 35 Jahre alt und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet und hatte kurz rasierte Haare und einen Dreitagebart. Er sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischen Akzent. Der Mittäter wird auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt, ist ebenfalls schlank und hat kurze blonde Haare. Ob es sich bei der schwarzen Pistole um eine scharfe Waffe handelte, ist unklar. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

