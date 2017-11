POL-SU: Fußgängerin im morgendlichen Berufsverkehr angefahren

Niederkassel (ots) - Am Mittwochmorgen (15.11.2017) gegen 07.15 Uhr hat eine 52-jährige Autofahrerin aus Niederkassel beim Linksabbiegen eine 18-jährige Fußgängerin offensichtlich übersehen und angefahren. Die junge Frau aus Niederkassel musste mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Die 52-Jährige gab an, dass sie mit ihrem schwarzen BMW auf der Südstraße in Niederkassel in Richtung der Landstraße 269 (L269) gefahren sei. An der Kreuzung zur L269 (Mondorfer Straße/Rheidter Straße) wollte sie nach links (Mondorfer Straße) abbiegen. Bei Grünlicht zeigender Ampel bog sie ab und erfasste die Niederkasselerin auf dem Fußgängerüberweg. Die 18-jährige Fußgängerin überquerte die L269 bei Grünlicht für Fußgänger, da sie zur gegenüberliegenden Bushaltestelle wollte. Die junge Frau stürzte durch die Kollision und verletzte sich schwer. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und bestätigten die Angaben der Unfallbeteiligten. Durch die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell