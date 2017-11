POL-SU: Einbruchsopfer spricht mutmaßliche Täter an

Sankt Augustin (ots) - Als die Bewohnerin einer Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Frankfurter Straße in Sankt Augustin am Mittwoch (15.11.2017) gegen 11.25 Uhr vom Einkauf zurückkehrte, kamen ihr zwei fremde Männer aus dem Hinterhof des Hauses entgegen. Sie sprach die Unbekannten an und fragte, was sie im Hof zu suchen hätten. Einer der circa 25 Jahre alten Männer antwortete in gebrochenem Deutsch, dass man eine Stelle zum Urinieren gesucht habe. Anschließend gingen sie zügig in Richtung der Ringstraße davon. Als die Mieterin ihre Wohnung betrat stellte sie fest, dass ein Fenster an der Gebäudeseite aufgebrochen worden war. Auf dem Bett im Schlafzimmer lag ihre geplünderte Schmuckkassette. Die Täter waren mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro geflohen. Die beiden verdächtigen Männer, die möglichweise für den Einbruch verantwortlich sind, haben ein ausländisches Erscheinungsbild und sind rund 175cm groß. Einer trug eine blaue Daunenjacke, der andere hatte einen Vollbart. Laut Zeugenangaben war in der Ringstraße ein älterer grau-blauer BMW geparkt, den die beiden mutmaßlichen Täter bestiegen und damit weg fuhren. Am Fahrzeug waren Kennzeichen mit der Städtekennung Mettmann angebracht. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen und zu dem abgestellten BMW unter der Telefonnummer 02241 541-3321. (Bi)

