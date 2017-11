POL-SU: Diebe fliehen mit voller Einkaufstasche

Sankt Augustin (ots) - Gestern (15.11.2017), kurz vor Geschäftsschluss, wurden Beamte der Polizeiwache Sankt Augustin zu einem Lebensmitteldiscounter in die Straße "Im Mittelfeld" gerufen. Die Filialleiterin hatte die Polizei alarmiert, weil zwei Männer mit einer prall gefüllten und nicht bezahlten Einkaufstüte geflohen waren. Während einer der Täter die Tüte vollstopfte, stand sein Partner vor dem Geschäft. Der Mittäter löste die Automatiktür des Eingangsbereichs aus und ermöglichte so dem zweiten Dieb, das Geschäft durch den Eingang zu verlassen ohne die Kassenzone passieren zu müssen. Die 25-jährige Filialleiterin sah dies, lief auf den Parkplatz und versuchte die beiden unbekannten Männer aufzuhalten. Einer der Beiden stieß sie zur Seite. Sie blieb durch den Stoß unverletzt. Die Täter, mit südosteuropäischen Erscheinungsbild, stiegen in eine weiße VW-Passat-Limousine und fuhren in Richtung der Autobahn davon. Angaben zur Beute können erst nach einer Inventur gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, sich bei der Wache in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell