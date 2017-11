POL-SU: Orangefarbener Unimog entwendet

Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Dienstag (14.11.2017) wurde vom Betriebsgelände einer Sankt Augustiner Spedition an der Ladestraße ein Daimler Chrysler LKW vom Typ Unimog gestohlen. Die Täter hatten den orangefarbenen LKW mit Münchner Kennzeichen vermutlich aufgebrochen und kurzgeschlossen. Anhand der Bilder einer Videoüberwachungsanlage war zu sehen, wie die Unbekannten das Fahrzeug gegen 03.50 Uhr vom Betriebsgelände fahren. Der LKW hat einen Wert von circa 5000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Unimogs mit dem amtlichen Kennzeichen M-BB###. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. (Bi)

