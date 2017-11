POL-SU: Festnahme in Hessen - Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Strafgefangenen kann eingestellt werden

Siegburg/ Bad Hersfeld (ots) - Der am 26.10.2017 bei der Verlegung in die Justizvollzugsanstalt Siegburg geflohene Cavit J. wurde am Dienstagtagabend (14.11.2017) durch Beamte der Polizei Hessen in Bad Hersfeld festgenommen. Der Flüchtige konnte bei einem in Bad Hersfeld lebenden Familienangehörigen angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Über die Stationen seiner Flucht schweigt sich der optisch unveränderte J. derzeit aus. Er macht auch keine Angaben darüber, ob er bei seiner Flucht Helfer hatte, die ihm z.B. die Handschellen abgenommen haben. Im Laufe des heutigen Morgens wird er wieder in die Obhut der Justiz übergeben. (Bi)

