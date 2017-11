POL-SU: Einbruch in Betonwerk

Hennef (ots) - In der Nacht zum 10.11.2017 gelangten unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Betonwerkes an der Reutherstraße in Hennef. In das Firmengebäude gelangten die Täter, indem sie eine Stahlgittertür aufhebelten und eine Bürotür aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen und fanden schließlich eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Mit dem Geld als Beute flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

