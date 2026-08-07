POL-OE: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin
Wenden (ots)
Am Freitag, den 07.08.2026, gegen 15:15 Uhr befuhr eine 30-jährige Motorradfahrerin die Koblenzer Str. in Gerlingen in Fahrtrichtung Olpe. Im Rahmen eines verkehrsbedingt erforderlichen Bremsmanövers kam sie dabei im Bereich der Ortslage "Gerlinger Mühle" zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu, so dass sie per Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich.
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