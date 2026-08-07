POL-OE: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin

Wenden (ots) - In Schönau kam es am Mittwoch, 5. August, gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-Jährige war mit ihrem Auto auf der Straße "Zur Schermicke" in Richtung Wenden unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 9-Jährigen Mädchen, welches die Fahrbahn passierte. Das Mädchen wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt ...

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