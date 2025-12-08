POL-OE: Einbruch in Olpe

Finnentrop (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend (03. Dezember) gegen 21:30 Uhr in die Hülschotter Straße aus. Hinter einem Wohnhaus war es zum Brand von Mülltonnen gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Allerdings wurden durch die Flammen auch Teile der Hausfassade und ein Fenster beschädigt. Ein Bewohner und ein ...

