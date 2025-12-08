POL-OE: Einbruch in Olpe
Olpe (ots)
Unbekannte Täter sind am Freitag (05. Dezember) in ein Einfamilienhaus am "Falkenweg" eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr. Im Haus wurden offensichtlich diverse Schränke und Schubladen nach Beute durchsucht. Hierbei fielen den Tätern hochwertige Handtaschen der Marke "Louis Vuitton" in die Hände. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
