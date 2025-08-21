Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person

Finnentrop (ots)

Finnentrop. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 21.08.2025 gegen 16:40 Uhr im Bereich der Bundesstraße 236 zwischen Finnentrop und Finnentrop- Lenhausen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 76 jähriger mit seinem Pkw die B236 aus Lenhausen kommend, in Fahrtrichtung Finnentrop. Aus noch ungeklärter Ursache gelangte er in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw eines 28 jährigen Fahrers kollidierte. Dabei verletzte sich ein Fahrzeugführer leicht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell