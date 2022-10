Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: VW Passat gestohlen

Drolshagen (ots)

In der Nacht von Freitag (14. Oktober, 19:30 Uhr) auf Samstag (15. Oktober, 08:30 Uhr) haben Unbekannte einen VW Passat in der Heerstraße in Scheda entwendet. Dieser war am Abend vor dem Wohnhaus geparkt worden. Am nächsten Morgen stellte der Besitzer den Diebstahl fest. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grauen Volkswagen-Passat, Erstzulassung 2004. In dem Auto befanden sich auch amtliche Dokumente und Wertgegenstände. Diese, genau wie der Pkw, wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Zudem meldete am selben Morgen ein Pkw-Besitzer "In der Kuhle" einen versuchten Pkw-Diebstahl. Dabei gelang es dem oder den Tätern zwar, in das Auto einzudringen und ein Taschenmesser sowie eine Stirnlampe zu stehlen, jedoch misslang offenbar das Kurzschließen des Fahrzeugs. Hinweise auf die Täter beziehungsweise das entwendete Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

