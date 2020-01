Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eigentümer gesucht: Werkzeugkoffer sichergestellt

Olpe (ots)

Bereits im September haben Polizeibeamte in einem Wohngebiet in Olpe "Am Bratzkopf" einen alkoholisierten Mann angetroffen, welcher zwei Werkzeugkoffer bei sich trug. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese wahrscheinlich gestohlen wurden. Der Beschuldigte gibt allerdings an, sich aufgrund des Alkoholkonsums nicht mehr an die Tat erinnern zu können. Daher sucht die Polizei jetzt den ursprünglichen Eigentümer. Bei den Koffern handelt es sich um einen blauen Koffer der Marke "Makita", in welchem sich ein Akkubohrschrauber und weitere Gegenstände befinden, und einen grauen der Marke "DeWalt" mit einer Stichsäge. Eine ausführliche Beschreibung und Bilder finden Interessierte hier: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/olpe-sichergestelltes-werkzeug

