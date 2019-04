Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisiert Unfall verursacht

Olpe (ots)

Am Montagabend befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Kia um 22.30 Uhr die Straße "Am Dorfring" in Rehringhausen in Fahrtrichtung "Zur Killmecke". Hierbei prallte sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Unfallverursacherin räumte im Rahmen der Unfallaufnahme sofort ein, Alkohol getrunken und dadurch den Unfall verursacht zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung, so dass die Unfallverursacherin zur Blutprobe gebeten wurde. Es folgten Anzeige und Führerscheinsicherstellung. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell