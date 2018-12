POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach Drogerie-Dieben

Attendorn (ots) - Gleich zwei Ladendiebstähle vollzogen zwei unbekannte Täter in einer Drogeriefiliale in der Wasserstraße: Bereits am 18. Juli 2018 fiel den Mitarbeitern auf, dass alle Zahnbürstenaufsätze fehlten. Bei der Betrachtung von Videoaufnahmen am Folgetag entdeckten sie zwei Männer, die Gegenstände (Cremes, Rasierklingen und Abdeckstifte für Augenringe) in eine speziell präparierte Weste steckten und anschließend das Geschäft verließen.

Nach dem gleichen Muster gingen die Männer ebenfalls am 27. Juli 2018 gegen 14 Uhr vor. Dabei entwendeten sie Lippenstifte und weitere Kosmetikartikel. Als sich eine Mitarbeiterin einem der Täter beim Verlassen des Geschäftes in den Weg stellte, stieß er sie gegen einen Sicherungskasten und verletzte sie dadurch leicht. Aufgrund der Videoaufnahmen und der Beschreibung der Mitarbeiter können die Täter folgendermaßen beschrieben werden: Beide sind zwischen 40 und 55 Jahren alt, haben ein südosteuropäisches Aussehen, eine kräftige Statur und sind circa 1,80 Meter groß. Der erste Täter hatte eine Glatze, der zweite Täter eine Halbglatze mit braun-schwarzem Haaransatz.

Wer Angaben zu den gesuchten Männern machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Link zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen

