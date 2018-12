POL-OE: Fußgänger angefahren

Attendorn (ots) - Am Freitag um 17:30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer in Attendorn aus der Straße Am Wassertor nach links auf die Straße Am Zollstock ein. Dabei übersah er einen 56j-jährigen Fußgänger, der die Straße an dem beampelten Fußgängerüberweg überquerte. Der Fußgänger kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich eine Fraktur des Handgelenks zu.

