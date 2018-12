POL-OE: Täter-Duo entwendet mehrere Haarpflegeprodukte aus Supermarkt

Attendorn (ots) - Gestern Nachmittag (6. Dezember) rief ein Ladendetektiv die Polizei in einen Verbrauchermarkt in der Finnentroper Straße, da er beobachtet hatte, wie ein 23-Jähriger und eine 19-Jährige mehrere Haarpflegeprodukte im Wert von 60 Euro entwendeten. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten zunächst nur eine Zange sowie einen Autoschlüssel. In einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug wurden die Beamten fündig: Sie fanden mehrere Zigarettenpackungen, verschiedene Kosmetikartikel sowie Alkoholflaschen und Deko-Artikel. Der ermittelte Warenwert betrug rund 400 Euro. Da die Täter erklärten, dass sie alle Waren gekauft hatten, ermittelt jetzt die Polizei, in wie weit die Gegenstände aus Diebstählen stammen.

