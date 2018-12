POL-OE: Mehrere Einbrüche im Kreis Olpe

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Quelle: Polizei Bild-Infos Download

Olpe/Drolshagen (ots) - Gestern Abend (6. Dezember) brachen gegen 20 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Buchenweg ein. Vermutlich stemmten sie dafür zuerst den Rollladen des Schlafzimmerfensters hoch und hebelten dann das Fenster auf. Zwar durchsuchten die Täter alle Räume, wurden aber vermutlich durch den Eigentümer gestört. Dieser hatte einen Bewegungsmelder und eine Kamera installiert, die ihm mittels einer App meldeten, dass Unbefugte in seinem Haus waren. Daraufhin verständigte der Besitzer die Polizei und traf kurze Zeit später am Haus ein. Vermutlich überraschte er die Täter noch am Tatort. Eine sofort eingeleitete Nachbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Der Gesamtschaden ist noch nicht vollständig erfasst.

Olpe- In der Zeit von Mittwochnachmittag (5. Dezember) 17 Uhr bis Donnerstag (6. Dezember) 13 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses im "Ebbeblick" ein und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter keine Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Fußabdrücke und weitere Spuren. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Drolshagen- Am Donnerstag (6. Dezember) hebelten unbekannte Täter zwischen 15.30 und 19 Uhr in der Straße "Vorm Heiensiepen" die Balkontür eines freistehenden Einfamilienhauses auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten verschiedene Wertgegenstände sowie einen 100 Kilogramm schweren Wandtresor. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort die Spuren wie Finger- und Schuhabdrücke. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Es entstand am Fensterrahmen ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Drolshagen- Auch im Hansaweg versuchten am Donnerstag (6. Dezember) unbekannte Täter zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Zwar befanden sich an der Eingangstür deutliche Hebelmarken, doch den Tätern gelang es nicht, in die Wohnung einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell