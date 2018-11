POL-OE: Einbruch in Wohnhaus

Olpe (ots) - Am Dienstagnachmittag drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.15 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-von-Spee-Straße ein, nachdem sie zuvor die hölzerne Terrassentür mittels Werkzeug brachial aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld, Schmuck und sonstige Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Allein der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

