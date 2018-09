POL-OE: Jugendliche klettern auf Firmendach und zerstören Oberlichter

Attendorn (ots) - Unbekannte Jugendliche stiegen am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf das Dach eines leerstehenden Firmengebäudes in der Straße Blankenroder Mühle. Ein Zeuge beobachtete, wie sie an dem Objekt Oberlichter zerstörten und anschließend das Gelände verließen. Gegen 17 Uhr betraten die Tatverdächtigen erneut das Dach, die kurze Zeit später eintreffenden Beamten fahndeten jedoch erfolglos. Eine genaue Personenbeschreibung war nicht möglich, der Zeuge beschrieb die Verdächtigen als "nicht sonderlich groß". Einer soll einen Rucksack getragen haben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 600 Euro beziffert. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

