POL-OE: Netzwerk Krad - Umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Olpe

Olpe - Kreisweit (ots) - Umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen fanden auch im Kreis Olpe im Rahmen eines Sondereinsatzes "Netzwerk Krad" am Sonntag, in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 h, statt. Ziel des Einsatzes war es die Zahl der schweren Verkehrsunfälle zu verringern. Im besonderen Fokus standen die Wiedereinsteiger sowie die ortsunkundigen Kradfahrer. Insgesamt hielten die Beamten 84 Motorradfahrer an, gegen 20 von ihnen schrieben die Beamten Anzeigen. Spitzenreiter war ein holländischer Fahrer, der mit 128 km/h im Ortsteil Bruchhausen 58 km/h zu schnell war. Dieser musste vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten. Neben den Geschwindigkeitsmessungen suchten Verkehrssicherheitsberater mit einem Stand am Imbiss "Hohen Hagen" an der L 512 das Gespräch mit den Kradfahrern. "Entgegen aller Erwartungen handelte es sich bei den meisten gemessenen Fahrzeugführern um Männer im Alter ab 45 Jahre", so EPHK Jürgen Schüttler als Leiter der Direktion Verkehr. "Damit haben wir mit den Maßnahmen auch unsere Zielgruppe erreicht." Neben den Motorradfahrern waren auch insgesamt 336 PKW-Fahrer zu schnell, hier fertigten die Beamten 28 Anzeigen. In Kooperation mit den angrenzenden Behörden wird die Kreispolizeibehörde Olpe auch weiterhin Kontrolltage durchführen.

