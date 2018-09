POL-OE: Fahrzeugführer rammt anderen PKW und schlägt Fahrerin

Attendorn (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Beamte der Wache in Attendorn am Sonntag gegen 00.30 Uhr einen 31-jährigen Autofahrer an. Bei der Kontrolle bemerkten sie in der Atemluft Alkoholgeruch, so dass sie einen Alcotest durchführten. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass der Fahrer in der Lübecker Straße kurz zuvor ein anderes Fahrzeug überholt und ausgebremst haben sollte. Nach Zeugenaussagen legte er anschließend den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen das überholte Fahrzeug. Danach stieg er aus und schlug der Fahrerin ins Gesicht, anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Das Fahrzeug der Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten, die von einer Beziehungstat ausgehen, ordneten eine Blutprobe an, untersagten dem Tatverdächtigen die Weiterfahrt und schrieben Anzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

