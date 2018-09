POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung Diebstahl von Brillengestellen - Täter gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Olpe (ots) - Am 11.06.2018 betrat gegen 15.00 Uhr ein bisher unbekannter Mann ein Optikergeschäft an der Hundemstraße in Altenhundem. In einem unbeobachteten Augenblick entwendete er drei Brillengestelle der Marke Armani und verließ das Geschäft in unbekannter Richtung. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 400 Euro. Das Tatgeschehen zeichnete eine Videoanlage auf. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, schlanke Statur, ca. 20 bis 25 Jahre alt, kurze möglicherweise dunkle Haare mit hellem Ansatz. Zur Tatzeit trug er eine blaue Kappe, eine rote Daunenjacke, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Täter machen? Wem wurden Brillengestelle der Marke Armani angeboten? Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

