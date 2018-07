POL-OE: Fassadenbrand in Beukenbeul- Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Attendorn (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntag gegen 02.35 Uhr in Beukenbeul, dass dort an einem zurzeit unbewohnten Teil einer Doppelhaushälfte die Fassade brannte. Er alarmierte die Hausbewohner und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Objekt und eine Brandausbreitung verhindern. Da die Ursache zunächst nicht geklärt werden konnte, wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei fanden bei der Besichtigung am Montag keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

