POL-OE: Bruchsteinmauer mit Graffiti besprüht

Attendorn (ots) - Am Samstag in der Zeit zwischen 15.00 und 20.30 Uhr besprühten bisher Unbekannte eine Bruchsteinmauer in der Straße Am Himmelsberg. Im Tatzeitraum fand das Schützenfest in Attendorn statt. Die Straße ist der kürzeste Weg zwischen Stadthalle und dem "Feuerteich". Der Sachschaden liegt bei 250 Euro. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

