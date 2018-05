POL-OE: 30-jähriger randaliert auf Polizeiwache

Lennestadt (ots) - Am Freitag gegen 03.15 Uhr erschien ein polizeibekannter Mann auf der Polizeiwache in Altenhundem. Als der 30- Jährige anfing zu randalieren, verwiesen die Beamten ihn aus dem Wachraum. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Der offensichtlich Betrunkene schlug und trat gegen Türen und Fenster der Wache, sein Smartphone ging dabei zu Bruch. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, außerdem beleidigte er die Polizisten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Es entstand geringer Sachschaden.

