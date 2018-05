POL-OE: Unfallverursacher flüchteten

Attendorn (ots) - Attendorn - Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde in der Heidenstraße in Dünschede ein weißer Toyota Avensis durch ein anderes Fahrzeug beschädigt und der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. An dem am Fahrbahnrand abgestellten Toyota entstand ein Schaden hinten rechts. Rote Fremdfarbe, offenbar vom Verursacherfahrzeug, konnte gesichert werden. Der Schaden am Toyota beträgt ca. 1.000 EUR. In der Soester Straße wurde, ebenfalls zwischen Samstagabend und Sonntagmittag, ein schwarzer BMW hinten links durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt. An dem vor dem Haus geparkten BMW konnte brauner Fremdlack gesichert werden. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf ca. 1.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell