POL-OE: Wohnwagen und PKW auf Campingplatz ausgebrannt

Attendorn (ots) - Zu einem Brand, auf einem Campingplatz in der Waldenburger Bucht, kam es am Donnerstag gegen 13.45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Besitzer einen Gasgrill angemacht und dann das Vorzelt verlassen. Aus bisher nicht geklärten Gründen fing eine, in der Nähe des Grills befindliche Gardine, an zu brennen. Das Feuer breitete sich sehr schnell auf einen PKW und zwei weitere Wohnwagen aus und diese brannten völlig ab. Die verständigte Feuerwehr aus Attendorn konnte ein Übergreifen auf einen weiteren Wohnwagen verhindern. Dieser, sowie ein Verteilerkasten wurden dennoch beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Brand verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von deutlich über 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort.

