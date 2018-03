POL-OE: Eine Verletzte nach Kollision in Bamenohl

Finnentrop (ots) - Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr ereignete sich auf der Bamenohler Straße in Finnentrop ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Audi in Richtung Finnentrop und wollte nach links in die Johannes-Scheele-Straße abbiegen. Er übersah dabei eine 38-Jährige, die mit ihrem Ford Ka in Gegenrichtung unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Frontalkollision. Eine Mitfahrerin im Ford verletzte sich leicht. Sie konnte noch vor Ort nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von über 6000 Euro. Zur Unfallaufnahme sperrten die Polizeibeamten kurzfristig die Bamenohler Straße.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell