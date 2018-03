POL-OE: PKW landet auf dem Dach

Finnentrop (ots) - Fahrbahnglätte wurde einem 54-jährigen Autofahrer aus Finnentrop am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr zum Verhängnis. Er fuhr mit seinem PKW von Fretter in Richtung Schöndelt. In einer Rechtskurve kam er, nach eigenen Angaben durch Seitenwind und eine Schneewehe, nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte einen Abhang hinunter, durchbrach einen Weidenzaun und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem PKW befreien und blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

