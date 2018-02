POL-OE: PKW - Diebstahl und Einbruch in Würdinghausen

Kirchhundem (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 03.42 und 03.50 Uhr kam es zu mehreren Straftaten, die auf Grund des örtlichen und zeitlichen Bezuges im Zusammenhang stehen könnten. Zunächst hebelten unbekannte Täter in der Würdinghauser Straße ein Fenster auf, das zu einem Büroraum eines Autohauses gehört. Über eine Zwischentür verschafften sie sich Zutritt zur Werkstatt und entwendeten dort einen Kunden-PKW. Von den Tätern wurden Videoaufnahmen gefertigt, eine Auswertung der Bilder steht noch aus. In der Straße Am Steine zerstörten Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand die Verglasung einer Tür. Nachdem sie durch die entstandene Öffnung in den Verkaufsbereich vordringen konnten, entnahmen sie aus Verkaufsregalen hochwertige Motorsägen und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden kann bisher nicht beziffert werden. Gesucht wird jetzt der gestohlene weiße Nissan mit dem amtlichen Kennzeichen OE-CQ696. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder auch zur Tatausführung bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

